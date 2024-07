Neubulacher Gemeinderat vereidigt: Jetzt kann die Arbeit beginnen

1 Das neu gewählte Gremium startet jetzt in seine fünfjährige Amtszeit. Foto: Lena Knöller

Die Neubulacher Stadträte sind jetzt offiziell in ihr Amt eingesetzt. Für Bürgermeisterin Petra Schupp ist das – augenzwinkernd – „wie nach den Sommerferien in einer neuen Klasse“. Sie ließ es sich nicht nehmen, einige Räte für ihr jahrzehntelanges Engagement zu würdigen – erstmals mit einer Ehrennadel der Stadt.









Eine Ära ist zu Ende gegangen: Auch wenn im Neubulacher Gemeinderat in den kommenden fünf Jahren viele bekannte Gesichter bleiben, wurden in der jüngsten Sitzung langjährige Räte verabschiedet, mit denen dem Gremium einiges an Erfahrung verloren geht. Doch es weht nun auch frischer Wind im Sitzungssaal, denn Bürgermeisterin Petra Schupp konnte bei der Einsetzung neben den zwölf Räten, die wiedergewählt wurden, auch sechs neue im Ehrenamt begrüßen.