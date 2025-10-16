Neubulacher Bürgermeisterin: Nach Herzinfarkt gibt’s bei Petra Schupp kein Weiter so

Die Neubulacher Bürgermeisterin Petra Schupp erlitt im Juni einen Herzinfarkt. Mittlerweile ist die 55-Jährige zurück im Rathaus – und will einiges anders machen.
Den 3. Juni wird Petra Schupp nie vergessen. Schon tagelang davor plagten die Neubulacher Bürgermeister Rückenschmerzen. Sie kam von einem Spaziergang zurück, konnte kaum noch gehen. Sie versuchte die vermeintliche Blockade im Rücken zu lösen. Schließlich schaffte sie es auf allen Vieren ins Obergeschoss. Dort war ihr Sohn, der sie schließlich zur Ärztin nach Liebelsberg fuhr.