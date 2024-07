Neubulacher Autor über sein neues Werk: „Dann gucke ich mal, was mit meinen Vorurteilen ist“

1 Jakob Klein mit seinem Wendebuch Foto: Klein

Lieber auf’s „spießige Sylt“ oder zu den „bäuerlichen Bayern“? Dieser provokanten Frage geht ein Neubulacher Autor nach. Bei seiner Lesung spricht er über den Umgang mit Vorurteilen, Gegensätzen und die Reiselust.









Link kopiert



„Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verlier den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland.“ Immer wieder hatte Jakob Klein auf dem Nachhauseweg die Melodie im Ohr. Und nicht nur, wenn der heute 52-Jährige an seine Jugendzeit zurückdenkt, auch bei so manch einem selbst geht bei dem Refrain aus dem Lied „Westerland“ der Band „Ärzte“ wohl der Ohrwurm los.