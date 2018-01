Neubulach Zweifel am Nutzen der Kooperation

Neubulach. Bürgermeisterin Petra Schupp hatte die Kündigung bereits zum Ende des vergangenen Jahres auf den 1. Juli ausgesprochen (wir berichteten). "Ein Gegenwert dieser Kooperation wird in Neubulach nicht gesehen", verwies sie auf die Beratungen in der Klausurtagung sowie auf Reaktionen aus Reihen von Gastgebern. "Wir wollen mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird, und es gibt Schnittstellen, wo es besser ist, zu dritt an einem Projekt zu arbeiten", sagte Schupp, nicht ohne an das eigene Tourismuskonzept zu erinnern, das derzeit entwickelt wird.

"Wir sollten die Entscheidung verschieben und noch mal reden, mehr fordern und auch mehr liefern, da ich im Moment auch nicht sehe, dass wir etwas Besseres als die Teinachtal-Kooperation haben", kritisierte Gemeinderat Andreas Blaurock (CDU) vor allem das Prozedere der Kündigung – zumal sie in den beiden zurückliegenden Sitzungen des Gremiums nicht thematisiert worden sei. Gemeinderat Bernd Schwarz (UWV) regte an, die Kooperation ruhen zu lassen, bis man in Neubulach wisse, wohin man wolle. Dann sollten seiner Meinung nach noch mal Gespräche geführt werden. "Wir brauchen einander schon wegen des Abrechnungssystems", widersprach Schupp dem Vorschlag.

Auch beklagte die Bürgermeisterin, dass die Stadt 27 000 Euro an die Kooperation zahle, aber nicht wisse, was mit dem Geld passiere. Ebenso wenig höre man von Förderprogrammen oder einem Premiumwanderweg für die Bergwerkstadt. Indes stellte Schwarz fest, dass Tourismusmanagerin Franziska Bürkle schon öfter in der Sitzung gewesen sei und auf diesem Weg doch zu erfahren wäre, wohin das Geld fließt. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete Bürkle, das angeboten zu haben – es sei aber nicht wahrgenommen worden.