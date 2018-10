Neubulach Zeitreise in 1960er- und 1970er-Jahre

Neubulach. Nun, daran ließ SWR1-Moderator Günter Schneidewind, der am Freitagabend Gast der Volkshochschule (VHS) in Neubulach war, keinen Zweifel. Und machte zugleich deutlich, wie viel sich in diesen fünf Jahrzehnten verändert hat. Heute pilgern ganze Familien zu Rock- und Popkonzerten. Anfang der 1960er-Jahre stieß die Beatmusik, wie das damals hieß, bei den meisten Eltern auf Unverständnis und Ablehnung. Der spätere Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben, heute über 80 Jahre alt, warnte, als er 1965 als Ansager – so was gab es damals noch im Fernsehen – die erste Beat-Club-Sendung ankündigte, vor der Musik.

Fundiertes Wissen

Solche und viele andere Geschichten präsentierte "Der Große Schneidewind" rund 90 Minuten lang einem durchaus faszinierten Publikum, das er auf eine unterhaltsame Zeitreise in die 1960er- und 1970er- Jahre nahm. Gleich zu Beginn ließ er die Zuhörer wissen, dass nicht er selbst in maßloser Selbstüberschätzung auf den "Großen Schneidewind" gekommen ist, sondern die Moderatoren-Kollegen, die sein fundiertes Wissen über Rock und Pop kannten und ihn, durchaus ironisch, in Anlehnung an das Lexikon "Der Große Brockhaus", nun mal den "Großen Schneidewind" nannten.