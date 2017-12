Neubulach Wenn Licht zum Störfaktor wird

Licht beeinflusst die Verhaltensmuster der meisten Lebewesen. Vögel, Insekten, selbst Fische und Amphibien navigieren nach dem Sternenhimmel. Durch künstliche Lichtquellen werden Tiere in ihrem Verhalten und ihrer Orientierung gestört. Wenn beispielsweise Millionen von Insekten von Straßenlaternen angezogen werden, hat das weitreichende Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das Gleichgewicht von Ökosystemen, wie etwa in Gewässern.

Licht ist ein wichtiges Signal, fast alle Lebewesen haben sich im Laufe der Evolution an die täglichen und saisonalen Lichtrhythmen angepasst.

Seit Etablierung von Elektrizität ein Symbol für Moderne

Laut Pressemitteilung stört Licht zur falschen Zeit dieses Gefüge und damit Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Die Wissenschaftler wollen die zugrunde liegenden physiologischen Mechanismen untersuchen und verfolgen, wie stark der Einfluss moderner Beleuchtungskonzepte auf Physiologie und Verhalten von Menschen und Tieren ist.

Spätestens seit der Etablierung der elektrischen Beleuchtung ist das Licht ein Symbol der Moderne und des Fortschritts, die Dunkelheit hingegen wird oft negativ mit Rückständigkeit und Not assoziiert. Dort, wo Menschen leben, sind die Nächte so stark beleuchtet, dass die Sterne am Himmel verblassen. Das Wissen über den Kosmos schöpft die Menschheit aber seit jeher aus der Betrachtung des Sternenhimmels. Die professionelle Astronomie hat sich schon lange in die entlegensten Gebiete der Erde zurückgezogen, den Stadtmenschen wird der Sternenhimmel fremd. Der Forschungsverbund will das Bewusstsein für diesen kulturellen Verlust wecken und erforschen, wie man die Faszination einer sternenklaren Nacht zurückgewinnen kann.

