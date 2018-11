Neubulach Weitere Gewerke günstiger als gedacht

Darüber hinaus erteilte das Gremium die Aufträge für Innenputzarbeiten mit 8 955 Euro, Estricharbeiten für 48 153 Euro sowie Sonnenschutzanlagen in Höhe von 19 354 Euro. Sie waren alle jeweils beschränkt ausgeschrieben worden. Soll heißen: Es wurden mehrere Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Das jeweils wirtschaftlich beste Angebot erhielt so am Ende nach den gesetzlichen Vorgaben den Zuschlag. Georg Rothfuß bat die Verwaltung um eine Aufstellung und Abgleich der Baukosten für ein Controlling.