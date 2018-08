Neubulach Waldkindergarten auf Platz eins

32 Teilnehmer gemeldet

Angaben, was die Teilnehmer mit einem Gewinn unternehmen wollen sowie das entsprechende Voting zahlreicher Nutzer entschieden vor dem Eröffnungsspiel über die Teilnahme von 32 Vereinen – also genauso viele, wie Mannschaften sich an der WM in Russland beteiligten.

Duschen sollen saniert werden

"Mit der Qualifikation hatten die Vereine bereits jeweils 250 Euro sicher und mussten nun auf das Abschneiden ihrer zugelosten Länder hoffen", erinnerte Walz an die Live-Ziehung sowie den spannenden Ausgang der WM, der im Vorfeld anders prognostiziert worden war.

"Natürlich war man zunächst enttäuscht, bei der Auslosung nicht einen der Favoriten erhalten zu haben, aber im Nachhinein freuen wir uns über das Ergebnis", konstatierte Andreas Lang vom Tennis Club Neuweiler, der aufgrund des Abschneidens von Belgien nicht nur den dritten Platz der Raiba-Meisterschaft ergatterte, sondern zudem 850 Euro erhielt. Pro Sieg oder Unentschieden erhöhte sich nämlich die jeweilige Spende um 100 oder 50 Euro.

Über den gleichen Betrag, den die Raiba symbolisch an die Vereine überreichte, konnte sich auch der zweitplatzierte Sportverein Breitenberg/Martinsmoos freuen, der zum Fan der "Sieger der Herzen", nämlich den Kroaten wurde. Beide Vereine wollen die Spende in die Sanierung der Duschen in ihren Vereinsheimen investieren.

Urkunde sowie Pokal

"An unserer Hütte im Wald gibt es immer etwas zu tun", stellte Manuela Weiß vom Trägerverein des Waldkindergartens fest, der Sieger der Raiba-Meisterschaft wurde und 1000 Euro erhielt. Eine Urkunde sowie ein eigens für diese Meisterschaft kreierter Pokal dokumentiert das Ergebnis für die drei Erstplatzierten.

"Fußball und rote Wurschd gehört zusammen", schmunzelte Walz, ehe er die Vereinsvertreter zum Genuss der sonst üblichen Stadionwurst auf die Dachterrasse einlud.