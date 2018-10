Neubulach Vorstand reißt den Mund auf

Die Bank stellt für entstehende Laborkosten insgesamt 5000 Euro zur Verfügung. In Deutschland erhält derzeit alle 15 Minuten eine Person die Diagnose Blutkrebs, weltweit sogar alle 35 Sekunden. Für Blutkrebspatienten ist dann eine Stammzelltransplantation häufig die einzige oder letzte Möglichkeit auf Heilung. Für jeden siebten Patienten kann alleine in Deutschland bislang noch immer kein passender Stammzellspender gefunden werden. Einen Beitrag zur Senkung dieser Quote soll die Raiba-Aktion während der Sparwoche leisten.

Bei der Aktion mitmachen kann jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der gesund ist. Ab 9 Uhr kann man sich am Montag, 29. Oktober, in der Raiba-Geschäftsstelle in Altburg zu den Öffnungszeiten vor- und nachmittags typisieren lassen.

Die zweite Möglichkeit bietet sich am Dienstag, 30. Oktober, die Filiale in Ebhausen, ehe sich die Geschäftsstelle Neubulach am Mittwoch, 31. Oktober, anschließt, allerdings nur von 9 bis 14 Uhr.