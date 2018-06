Neubulach Von kleinem Empfang bis zum Dorffest

Die Küche wird künftig auch von der Diakonie genutzt, die im Rathaus eine Tagespflege anbietet. Eine Hebebühne im Inneren sowie Rampen im Außenbereich sorgen dafür, dass keine Barrieren entstehen.

Im Zuge des Umbaus und der Sanierung werde die Mehrzweckhalle neue Fenster bekommen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Rest der Fassade wird aber weitgehend erhalten bleiben. Während die Halle einen Anbau für Geräte in Richtung Backhaus erhält, entstehen im Dachgeschoss des Rathauses zwei Wohnungen und eine Etage tiefer zwei Vereinsräume. Das komplette Vorhaben dieser Sanierung hat bereits eine lange Vergangenheit. Sogar ein Architektenwettbewerb hat bereits stattgefunden. "Was ist mit dem Vertrag des früheren Architekten?", wollte deshalb Peter Moers wissen – denn es sind neue Akteure am Werk. "Es gab eine Ausstiegsklausel. Der Vertrag ist abgegolten", sagte Schupp. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Aufträge zu, für die entsprechende Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.