Neubulach Vom Maskottchen zur Wasserkönigin

So seien auch beim "OechsleFest" oder beim Stuttgarter Sommerfest touristische Attraktionen im Nordschwarzwald beliebte Themen gewesen. "Die Leute bleiben stehen und haken gezielt nach", erzählte sie von den Begegnungen, zumal sie – entgegen anderen Königinnen – deutschlandweit die einzige Würdenträgerin für Wasser ist. So sei auch eine Führung durch das Sprudelwerk in Bad Teinach für sie ein enormer Zugewinn gewesen, wie sie sagt. "Noch stehen die Messen aus, aber dadurch fühle ich mich gewappnet und werde auch immer durch die Mineralbrunnen GmbH begleitet", stellte sie fest.

Das weitaus schönste Gefühl erlebt sie nach eigener Aussage, wenn Kinderaugen sie anleuchten, erinnerten sie die Auszubildende doch an den eigenen Wunsch aus Kindertagen, einmal Prinzessin zu sein.

Jetzt ist sie sogar Königin und genießt dieses Amt, das sie unter anderem zum Konzert von Schlagerstar Andrea Berg führte, bei dem sie beispielsweise der Schweizer Sänger und Musikproduzent DJ Bobo mit Handschlag begrüßte.

Großen Spaß hat sie außerdem, wenn mit Theo auch das Sprudel-Maskottchen in Figur eines Kochs mit dabei ist. Sämtliche Auftritte werden zudem von einem Fotografen begleitet. Insgesamt ziehe sich das Interesse an Fotos mit der Wasserkönigin durch alle Generationen.

"Bisher konnte ich jeden angefragten Termin wahrnehmen", stellt Jana I. fest und blickt bereits mit Vorfreude auf die königliche sowie kulinarische Wanderung in Bad Teinach-Zavelstein und den Besuch im Europapark Ende des Monats. Im November stehen Präsentationen auf der Genussmesse in Nagold an, in der Folge geht es zum Food-Festival "eat & style" in Stuttgart. Im Internet können Interessenten die jeweiligen Auftritte mitverfolgen.