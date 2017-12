Neubulach Viele Besucher bei winterlicher Premiere

In der Besinnung auf die Weihnachtsgeschichte waren von dort nur wenige Schritte nötig, um in der Stadtkirche die passenden Beiträge von Chören und anderen musizierenden Gruppen – oder auch die Stille – auf sich wirken zu lassen.

Unterdessen begegneten einem beim Streifzug über den Markt immer wieder Weihnachtsbäume, die Mädchen und Jungen aus den Kindergärten der Stadt geschmückt hatten. Vor dem größten auf dem Marktplatz lud außerdem der Musikernachwuchs dazu ein, innezuhalten und den vorgetragenen Weisen zu lauschen.

Aufmerksamen Besuchern der Städtles-Weihnacht fiel zudem auf, dass die begleitende, per Lautsprecheranlage abgespielte Musik an mehreren Stellen des Marktes hörbar war. Währenddessen regten vorwiegend die Angebote in den Holzhütten zu kulinarischem Genuss und dem Kauf von Geschenken oder Dekoration für das eigene Zuhause an.

Zahlreiche Lücken zwischen den Ständen zeigten, dass der Markt noch Potenzial hat. Indes waren die Kutschfahrten eine begehrte Abwechslung, und auch der Nikolaus war bei allen sehr beliebt.