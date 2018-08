Neubulach Unangeleinter Kangal attackiert Mischling

Entsprechend panisch sei ihre Reaktion gewesen: "Der bringt meinen Hund um", habe Balous Frauchen der anderen Halterin zugerufen und sie aufgefordert, schnell herzukommen. Die aber habe noch einige Zeit gebraucht, bis sie an den Ort des Geschehens geeilt war und den Kangal zurückziehen konnte. Und dabei habe die Frau "echt zu tun" gehabt, das Kraftpaket unter Kontrolle zu bringen. Sie habe sich gleich für den Vorfall entschuldigt. "Auf dem Heimweg hat Balou dann angefangen zu krampfen", erzählt seine Halterin. Die Bilanz der Attacke: Der Mischling hat Einbisse an Hals und Schulter sowie mehrere Blutergüsse.

In den Tagen danach habe sie lange gegrübelt, ob sie mit dem Fall überhaupt an die Öffentlichkeit gehen sollte. Doch letztlich habe sie sich dafür entschieden, die Menschen in der Umgebung zu warnen, erzählt Balous Frauchen. "Vor solchen Hundehaltern habe ich echt Bammel", sagt sie, "durch solche Leute kommen Hunde in Verruf".

Im Rathaus sind weitere Fälle dieser Art nicht bekannt

Generell findet sie, dass es für alle Hunde und deren Halter Regeln geben müsse, etwa eine Pflicht zum Besuch einer Hundeschule. Kampfhunde-Listen lehnt sie eher ab. Doch sie ist der Meinung, dass Herdenschutzhunde wie Kangals in einem Wohngebiet in der Nähe von Kindern nichts zu suchen hätten. "Die gehören mit Auflagen dahin, wo sie ihre Aufgaben machen können", sagt sie. Für den betreffenden Kangal verlangt sie das aber nicht einmal: "Die Halterin soll den Hund nicht unbedingt abgenommen bekommen, aber er sollte einen Maulkorb bekommen und an die Leine müssen." Damit muss sich bald die Stadtverwaltung Neubulach befassen: Nachdem Balous Frauchen den Fall angezeigt hat, schreibt nun die Polizeihundestaffel in Pforzheim ein Gutachten. Auf dessen Grundlage muss dann im Rathaus über mögliche Auflagen für die Kangal-Halterin entschieden werden.

Besonders pikant: Balous Frauchen berichtet von einem ähnlichen Vorfall vor zwei Jahren, als sie dem gleichen hellbraunen, unangeleinten Kangal – damals sei dessen Halterin nicht in Sichtweite gewesen – schon einmal begegnet sei. Ihre kleinen Kinder seien dabei gewesen, die sie sofort in eine nahe ­gelegene Schutzhütte geschickt habe. Sie selbst habe sich vor den Kangal gestellt und ihn angeschrien, der sei dann umgedreht und weggegangen. Außerdem wisse sie von weiteren vergleichbaren Situationen in Verbindung mit demselben Kangal.

Die Neubulacher Stadtverwaltung bestätigt auf Nachfrage den jüngsten Vorfall, der angezeigt wurde. Weiteres dazu könne man aufgrund des laufenden Verfahrens noch nicht sagen. Über angebliche weiter zurückliegende Fälle mit demselben Kangal sei im Rathaus nichts bekannt.