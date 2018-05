Neubulach Umfangreiche Rettungsmaßnahmen nach schwerem Crash

Neubulach-Oberhaugstett. Bei einem Unfall zwischen Oberhaugstett und Martinsmoos sind am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrzeuglenker war auf der Kreisstraße 4371 aus Richtung Martinsmoos kommend unterwegs, als er auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auffuhr. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Wald, touchierte mehrere Bäume und kam nach einer 180-Grad-Wende schließlich an einem weiteren Baum zum Stehen. Die herbeieilenden Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Rettungsmaßnahmen ein.