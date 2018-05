Neubulach Teddybären für kleine Patienten

Neubulach-Martinsmoos. Vielleicht werden es ja Teddybären in Feuerwehruniform, die künftig für kleine Patienten als Trostpflaster dienen. Denn die Freiwillige Feuerwehr (FFW) der Neubulacher Abteilung Martinsmoos übergab 1400 Euro an die Johanniter Unfallhilfe (JUH). Der Betrag wurde durch die Teilnahme am Kaltwassergrillen generiert. "Für das geforderte kalte Wasser füllten wir ein Kinderschwimmbecken vor unserem Magazin", erzählte der stellvertretende FFW-Abteilungskommandant Gerd Bäuerle.