Neubulach "Sich auf Augenhöhe begegnen"

In Neubulach fand die bis dato letzte Veranstaltung dieser Art im Juli 2002 statt und wurde verantwortet vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband Neubulach. Die jetzige Zeltkirche wird bereits zum dritten Mal mit dem missionarischen Dienst der Evangelischen Landeskirche veranstaltet. Heuer sind schon Mitte Juni 200 Mitarbeiter an der Planung beteiligt und in 18 Arbeitskreise aufgeteilt. "Da muss von der Dekoration über die Musik, das Zelt selber, die Bewirtung bis hin zur Nachtwache alles organisiert werden", gibt Rentschler einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben rund um die Zeltkirche und fügt hinzu: "Da wird natürlich noch der ein oder andere Stein im Weg liegen, den man wegschaffen oder darüber hinweg gehen muss."

Doch Pfarrer Schmid ist überzeugt, dass "die Stimmung gut" sein wird bei der Zeltkirche einerseits und beim Organisationsteam andererseits. Höhepunkt der diesjährigen Zeltkirche wird sicher der Besuch von Samuel Koch.

Der in der ZDF-Sendung "Wetten, dass" 2010 verunglückte und seither im Rollstuhl sitzende Kandidat, referiert zum Thema "Das Leben geht weiter – als man denkt".

Doch bis zu seinem Auftritt am 30. September werden in Neubulach und Umgebung noch zahlreiche Flyer verteilt und in den Geschäften ausgelegt. Und so schnell ausgehen werden die zahlreichen Flyer wohl nicht.