Neubulach Sechs Silberpfeile am Start

Schon haben sich die Vorjahressieger und Teilnehmer angemeldet. Doch die Carrera-Challenge ist offen für jedermann. Bereits in den ersten Tagen wird deutlich, dass die Bahn alle Generationen anlockt und auch nach Jahrzehnten noch äußerst beliebt ist. Aus einer Weinlaune heraus war die Idee entstanden, nachdem eine illustre Runde sich über Erlebnisse und Eindrücke aus Kindertagen ausgetauscht hatte. Schon die Erinnerung an die damaligen Rennbahnen ließ die Augen gestandener Männer leuchten. Und so geben Opa und Papa gerne Tipps an der Strecke und stecken die Sprösslinge mit dem Rennfieber an. Nach fünfminütigem Training, mit dem ein Gefühl für die Geschwindigkeit und deren Drosselung im Kurvenbereich oder das Optimum für Looping ausgelotet wird, folgt dann die ebenso lange Wertung. In dieser gilt es, so viele wie mögliche Runden zu absolvieren.

Gerne dürfen auch mehrere Starts vorgenommen werden. Am Silvestertag läuft die Challenge im Weinhaus Blaurock bis 16 Uhr.