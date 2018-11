Neubulach Schüler hauchen Roboter Leben ein

Schritt für Schritt wiesen die Schüler am Computer mittels Blöcken, die als Befehle in das Programm eingearbeitet wurden, ihrem Roboter sein Verhalten und Funktionen zu. Damit entschieden die Nachwuchs-Programmierer, wie sich die Figur bewegt und in welche Richtung.

Kreativerer Umgang mit Computern

Geübte wissen längst, dass hier von "scratch", der grafischen Programmiersprache, die Rede ist. Mit dieser vermittelt Ferstl den Schülern einen kreativeren Umgang mit Computern. Und davon ist dann auch Schulleiter Dominik Bernhart fasziniert, wie die Teilnehmer des Kurses erlebten. "Dabei kommt uns das verlässliche WLAN hier an der Schule entgegen", hob Braun hervor.

"Es passt genau in den Bereich, den wir sowieso ausbauen wollen", verwies der Rektor auf den Fächerverbund von Informatik, Mathematik und Physik (IMP). Umso mehr freute er sich, gleichzeitig eine Bildungspartnerschaft mit Ferstl abzuschließen, zumal der Experte einer der Programmierer der Firma Synyx in Karlsruhe ist, die Software herstellt. Vor diesem Hintergrund ist an der GMS ein Projekt mit der Zehnerklasse geplant. "Sie werden ein Spiel kreieren und dafür auch ein Zertifikat erhalten", erläuterte Bernhart.