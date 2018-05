Neubulach Schorle ohne Sprudel lockert die Zunge

Dem überwiegend älteren Publikum gefällt‘s, der Beifall ist meist groß. Auch die beschriebene Spülmittel-Diät sorgt für Erheiterung: "Damit reibe ich mich jeden Tag ein. Stohd doch druff, drmit goht jedes Fett weg."

Schwäbischkenntnisse sind Voraussetzung

Auch wenn diverse Witze teils vorhersehbar und der Humor über alles eher seicht daherkommt, eines musste man als Zuhörer freilich mitbringen: Schwäbischkenntnisse, idealerweise auf Muttersprachen-Niveau. Denn die, die der Sprache nicht mächtig waren, hatten es schwer. Mit "Droba auf dr rauhe Alb" wird das Café im Alten Rathaus kurzerhand zur Konzertlocation umfunktioniert. "Oba schüttet’s Wasser nei und unta geit’s da rote Wei’", heißt eine Zeile. Passend dazu kippt das Mariele ein Viertele "SOS", also Schorle ohne Sprudel, auf ex. Der rote Rebensaft bekommt der ohnehin schon lockeren Zunge gut.

Ob denn den Gästen noch andere Liedverse einfallen würden, fragt das Mariele in den Raum. Natürlich ist das der Fall, auch wenn einer bekundet, man habe ihm "die Lombaliadla ausgetrieben." Doch dann wird munter weiter gesungen. Am Schluss der musikalischen Einlage befindet das Mariele zufrieden, "Heidanei, jetzd hem mer des au gschafft."

Auch ein interaktives Element an diesem Abend waren Schwarzwurst, Leberwurst und "Peitschen­stecken", die sich als Landjäger entpuppten. Die kulinarischen Mitbringsel wurden nämlich nach jeder richtigen Antwort an die Männer verteilt – für die Frauen gab es stattdessen kleine Blumen­stöcke.

Als Belohnung Kuss mit Zungenschlag

"Was ist ein schwäbisches Fünf-Gänge-Menü?", fragt das Mariele von dr Alb. Einer meint: "Rostbraten und vier Viertele." Dafür bekommt er einen Kuss "mit Zungenschlag". Nach dieser Einlage meint die 80-jährige Schwäbin mit Blick auf ihren Gatten Karle: "Da weiß ich jetzt wieder, was ich zu Hause für einen Kruscht habe."

Zum Schluss präsentiert sie ihre alten Unterhosen, die sie in der dritten Generation trage – und die mit einer Art Hosenträger zusammengehalten werden. Viele im Publikum erinnern sich an alte Zeiten. Mit Blick auf heute gebräuchliche Damenunterwäsche, und mit zwei roten String-Tangas wedelnd, fügt Mariele an: "Die benutze ich als Zahnseide." Die Schlusspointe, als nicht jugendfrei angekündigt und auf Gruppensex im Altersheim abzielend, wird abgeschlossen mit dem Reim "ist ja nix passiert, er war kastriert." Humor der eher anzüglich-pubertären Art, der nicht so recht zum schwäbischen Mundart-Kabarett passt. Muss nicht sein. Nochmal das Glas hebend spricht das Mariele in die Runde und zum Herrgott: "Bitte, bitte geb mir Durst, alles andere ist mir wurst." Auch das zweite "SOS"-Glas geht beinahe auf ex. In diesem Sinne Prost.