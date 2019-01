Neubulach Schnee, Kälte, Wind und Regen können sie nicht abhalten

"Kinder der Welt stehen vor eurer Tür", wurden sie nicht müde, den jeweiligen Bewohnern zu vermitteln. Auf Grundlage der diesjährigen Sternsinger-Aktion verwiesen sie in diesem Zusammenhang auf Gleichaltrige in anderen Ländern, denen es nicht so gut gehe wie ihnen selbst, vor allem wenn sie unter körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen leiden.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben 165 Millionen Mädchen und Jungen weltweit eine Behinderung. In Entwicklungs- und Schwellenländern leben besonders viele Kinder mit Behinderung, die meisten in großer Armut. "Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit", gaben das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) das aktuelle Motto der bundesweiten Aktion aus.

In Peru setzt sich der langjährige Projektpartner der Sternsinger, "Yancana Huasy", vor Ort für die Mädchen und Jungen ein und fordert eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung in die peruanische Gesellschaft. Mittels eines Films erhielten die Neubulacher Sternsinger Einblick in ein Zentrum im Armenviertel der peruanischen Hauptstadt Lima, in dem Kindern mit Behinderung und ihren Familien geholfen wird und welche Herausforderungen im Alltag ihr Leben erschweren.