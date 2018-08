Neubulach Scheunentanz schon eine feste Größe

Neuweiler-Zwerenberg. Samstagabends startet das zweitägige Fest um 18 Uhr. Geboten werden Schautänze der Volkstanzgruppe des Schwarzwaldvereins Neuweiler. Die Gruppe "Les Filous" wird die Besucher musikalisch unterhalten und auf dem Scheunenboden in Schwung bringen. Wer Glück hat, kann bei einer Verlosung einen von zahlreichen Preisen gewinnen. Hauptgewinn ist eine Oldtimerfahrt für zwei Personen mit Überraschung. Eine Weinlaube wird im Gewölbekeller eingerichtet. Diese öffnet ab 19 Uhr. Bei vielen beliebt geworden ist im Lauf der Jahre die Backhausbar. Diese lädt ihre Freunde ab 21 Uhr ein.

Am Sonntag wird ein Mittagessen angeboten

In den Sonntag gestartet wird mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Immanuel Raiser für die Besucher in der Scheune hält, die durch einen Zeltanbau vergrößert wird. Musikalisch umrahmen wird den Morgen der Posaunenchor Zwerenberg. Außerdem wird der Kirchenchor einige Kostproben seines Könnens geben. Die heimische Küche der Festgäste kann an diesem Sonntag kalt bleiben: Die DGZ bietet den Besuchern ein Mittagessen an. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.