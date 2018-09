Neubulach Samuel Koch zu Gast bei Zeltkirche

Beruflich, privat, finanziell oder in Krankheit müssen neue Wege gefunden werden. "Grab tiefer" lautet das Motto der Zeltkirche Neubulach, mit dem Antworten auf die verschiedenen Fragestellungen gefunden werden sollen. Die Veranstaltung startet am Samstag, 29. September, mit einer Überraschung beim Eröffnungsabend im großen Zelt auf dem Schleifberg neben dem CVJM-Heim. "Es soll nicht einfach nur so ein Ausspruch sein, sondern eine Einladung, wirklich tiefer zu graben und vielleicht Antworten auf so manche Frage zu bekommen", fassen die Organisatoren zusammen.

Bis 14. Oktober bieten dann 35 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Themen die Möglichkeit, nach Antworten zu graben. Das Angebot "Zeltkirche" der Missionarischen Dienste der Evangelischen Landeskirche realisieren in der Bergwerksstadt die evangelische und katholische Kirchengemeinde, der CVJM, die Liebenzeller Gemeinschaft sowie die Gruppe EC Altbulach.

Nach zwei Jahren Planung und Vorbereitung wird es nicht nur ein gigantisches Festival werden, bei dem Prominente und rund 250 Ehrenamtliche mitwirken. "Es wird ein Abend voller Tiefgang und Humor, an dem Musik auf Worte trifft und an dem Unbeweglichkeit viele bewegt", stellen die Organisatoren beispielsweise den Besuch von Samuel Koch in Aussicht, der über die Zeit nach seinem schweren Unfall in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" reden und aus seinem Buch "Das Leben geht weiter – als man denkt" lesen wird.