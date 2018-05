Neubulach Rutsche, Seilbahn und Klettergerüst

Was den Zeitplan angeht, kann man von städtischer Seite noch keine ganz konkreten Angaben machen. Nur so viel: "Den TÜV-Prüfer für die Geräte haben wir mal auf Mitte Juni bestellt." Ob das dann auch der Eröffnungstermin ist? Eine Frage, die nicht nur an der Sicherheitsprüfung hängt, sondern auch am Betonfundament der Spielgeräte. Das Baumaterial muss nämlich 28 Tage lang austrocknen. "An die Vorgaben müssen wir uns eben halten", wirbt Mäder um Verständnis bei den kleinen Neubulachern, dass sie den Spielplatz noch nicht sofort in Beschlag nehmen können.