Neubulach Rennerlebnis mit Runden-Rekord

Mit 23 Runden war Linus Kaupp unter ihnen der beste Nachwuchsrennfahrer.

"Während der Wettbewerbstage kamen immer wieder Kinder mit ihren Großeltern vorbei", freute sich Blaurock über den Zuspruch.

Auch fünf Frauen nahmen an der Challenge teil und jagten die Mini-Boliden über die Rennbahn. "Trotz der geringeren Teilnehmerzahl gegenüber 2017 war es für viele Teilnehmer ein fester Termin im Kalender und manche verbrachten ganze Nachmittage beim Rennen", so der Initiator. Die Startgelder werden in diesem Jahr dem Kinderturnen des TV Oberhaugstett zugute kommen.