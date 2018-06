Neubulach Reges Interesse am Neubau

Reges Interesse zeigten zahlreiche Besucher am neuen Standort, der bei Führungen vorgestellt wurde. Ganz praktisch durften sich in diesem Zusammenhang Kinder in einem Blech-Workshop versuchen. In Zusammenarbeit mit einem der Fachleute entstanden dabei eine Menge Pfeifen, die nun in vielen Familien an den Besuch des Unternehmens erinnern. Betriebsinhaber Joachim Hartmann hatte zum Umzug entschlossen, weil der vormalige Standort zu klein war. Mit Blick auf die bereits mitarbeitende fünfte Generation, stellt sich der Handwerksbetrieb für die Zukunft neu auf. Und das gefiel den zahlreichen Gästen sichtlich.