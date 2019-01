Neubulach Projekt bietet Schülern eine besondere Chance

Auch bei den Schülern des Sportprofils standen Profiltage an. Dabei gab es drei thematische Schwerpunkte: Rugby, Fußball-Golf und Erste Hilfe bei Sportverletzungen.

Ein Ziel des Profilfachs Sport ist, dass die Schüler in Sportarten hineinschnuppern können, die im Rahmen des "alltäglichen" Sportunterrichts nicht unbedingt auf der Tagesordnung stehen. Deshalb waren die Spieler und Trainer der Rugbyabteilung des TV Pforzheim in Neubulach zu Gast. Begonnen wurde mit einem Übungszirkel. An einer der Stationen konnte das "Tackling" trainiert werden. Die Pforzheimer brachten dafür extra ihr Trainingsequipment mit.

Zu den Inhalten des Sport-Profils gehört auch die Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie Wettbewerben. Dies wurde am Beispiel eines Fußball-Golf-Events durchgeführt. Zum Einstieg bekamen die Schüler einen fertigen Parcours und sollten diesen nachbauen und bespielen. Wie beim Minigolf gingen die Schüler in Gruppen zusammen und probierten sich an den Stationen aus. In der zweiten Phase ging es darum, sich eigene Stationen für einen Fußball-Golf-Rundlauf auszudenken.

Denn die Zielgruppe des Parcours waren die Klassen fünf und sechs. Damit die jüngeren Schüler genau wussten was sie an den jeweiligen Stationen erwartet, erarbeiteten die Achtklässler Stationskarten mit passenden Bildern und einigen kurzen Erklärungen.

Das Sport-Profil hat nicht nur praktische Anteile, sondern es geht auch theoretisch in die Tiefe. Beispielsweise stehen Bau und Funktion von Bewegungsapparat und Trainingslehre oder das Thema "Erste Hilfe bei Sportverletzungen" auf dem Programm.

Mit Christiane Hartmann gibt es eine ausgebildete Rettungsschwimmerin und Erste-Hilfe-Fachfrau im Kollegium. Sie arbeitete mit den Achtklässlern im Bereich Erste Hilfe. Dabei ging es vor allem über das richtige Handeln und Verhalten bei Verletzungen im Sport und um allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Erste-Hilfe-Leisten.