Neubulach Polizeibeamtin bei Einsatz verletzt

Neubulach - Bei einem Einsatz wegen Familienstreitigkeiten ist am frühen Samstagmorgen in Neubulach eine Polizeibeamtin verletzt worden.



Die Einsatzkräfte waren gegen 1.30 Uhr zu einem Haus in der Calwer Straße gerufen worden, nachdem es dort zu massiven Familienstreitigkeiten gekommen war. Als sich eine 18-jährige Familienangehörige für die Ansprache der Beamten dauerhaft unzugänglich erwies und diese aufgrund ihres Verhaltens eine Gefahr für sich oder andere darstellte, sollte sie in Gewahrsam genommen werden.