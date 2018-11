Neubulach Päckchen voll Liebe spenden Hoffnung

Neubulach-Altbulach. Die Augen der Menschen am Rande der Gesellschaft, oft in bitterer Armut, sollen zum Fest der Liebe strahlen. Und zwar bei Kindern gleichermaßen wie bei Familien und Senioren. Man kann es sich hierzulande nicht vorstellen, aber in vielen Regionen der Erde reicht der Verdienst kaum für den notwendigen Alltag.

Für diese Menschen, die am Existenzminimum leben, ist Hanne Fischle im Rahmen von "Ein Päckchen Liebe schenken" unermüdlich in Aktion und das nun schon im 19. Jahr. Während die "heiße" Phase des Packens vor einigen Tagen begann, hielt sie bereits das ganze Jahr über die Augen offen, um Angebote und Sonderaktionen zu nutzen oder Spenden von Firmen und Banken abzuholen.

Denn für den Inhalt der Pakete muss sich die Hilfsaktion "Licht im Osten", unter deren Dach die Sammelaktion läuft, an Bestimmungen, vor allem des Zolls, halten. Es darf beispielsweise nur neue Kleidung versandt werden. Umso mehr freut sich Fischle über die Strickwaren, die aus etlichen Hobby-Gruppen und von Einzelpersonen eigens für die "Päckchen Liebe" zur Verfügung gestellt werden. Mützen, Schals, Socken und Handschuhe liegen vorsortiert nach Größe griffbereit im Regal neben Spiel- und Bastelsachen, Malbüchern, Farbstiften, Puzzeln oder Plüschtieren und Puppen.