Neubulach Ostermarkt beliebt wie eh und je

Zahlreiche Besucher nutzten das vielseitige Angebot zum Bummel in der Frühjahrssonne, die sich just zum Osterfest landesweit zeigte. Dichtes Gedränge herrschte am Ostermontag im historischen Stadtkern und entlang der Auslagen von mehr als 130 Marktbeschickern. Zahlreiche Gäste von außerhalb mussten bereits am Stadtrand ihren Wagen abstellen und nutzten dafür vielfach die Grünflächen.

Doch einmal beim Marktgeschehen innerhalb der Stadtmauern angekommen, wartete eine große Auswahl an Produkten. Immer wieder kroch auf dem Weg durch die Stände das Aroma gebrannter Mandeln in die Nase und erinnerte an einen Jahrmarkt.

Breite Palette lässt keine Wünsche offen