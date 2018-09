Neubulach Ohrwürmer helfen bei Reanimation

An einem Übungstorso zeigte er die Handgriffe, mit denen die Reanimation vorgenommen wird. Sind also nach erster Überprüfung weder Atmung noch Puls feststellbar, lotet man die Mitte des Brustbeins aus. "Dieser Punkt befindet sich auf der Linie zwischen den beiden Brustwarzen", gab Maisenbachers Tochter Ann-Sophie eine zweite Hilfestellung. Neben dem Patienten kniend und mit gestreckten Armen, drückt man dann fest in dem beschriebenen Rhythmus auf das Brustbein. "Die Druckmassage ist das Wichtige bei der Reanimation, um das Herz wieder zum Schlagen zu bringen", erläuterte Maisenbacher.

Das funktioniert auch mit dem so genannten "Automatisierten externen Defibrillator" (AED), der inzwischen in vielen öffentlichen Gebäuden, Sporthallen, Einkaufszentren oder Flughäfen zur Verfügung steht. "Beauftragen Sie jemanden, das Gerät zu holen, wenn sie zu einem Vorfall dazukommen", warb der Bereitschaftsleiter um Initiative. Wird der AED eingeschaltet, spricht er quasi mit dem Ersthelfer und leitet ihn zur Bedienung an, um dem Patienten mit Hilfe eines Stromstoßes zu reanimieren. "Er fordert sie bei Bedarf auch auf, mit der Herzdruckmassage fortzufahren", sagte die DRK-Experten.

Einmal begonnen, müssen die Maßnahmen weitergeführt werden, bis Rettungsdienst und Notarzt zur Stelle sind. Gerne nutzten die Besucher am Bergwerk die Möglichkeit, selbst die Herzdruckmassage oder Bedienung des AED unter den Augen der DRK-Helfer zu versuchen.