Neubulach Oberhaugstett: 26-jährige Frau stirbt bei Unfall

Sie war „ordnungsgemäß“ wie die Polizei vor Ort feststellte, auf ihrer Fahrbahn aus Richtung Oberhaugstett unterwegs, als der aus Wart kommende Kleintransporter, den ein 18-Jähriger lenkte, frontal in ihr Auto stieß.

Der junge Mann war nach einer lang gezogen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und fuhr in den Gegenverkehr. Nach der Kollision, kam er im Straßengraben auf der gegenüberliegenden Seite seiner Fahrtrichtung zum Stehen.

Die Unfallgegnerin schleuderte indes in den Wald und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr Altensteig, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an den Unfallort geeilt war, mit schwerem hydraulischen Gerät aus dem Wrack geschnitten werden, überlebte den Unfall aber nicht.