Neubulach Neue Postagentur öffnet im Kosmetikladen

Neubulach - Die Zeit der Übergangsregelung neigt sich dem Ende: Eine neue Postagentur in Neubulach öffnet am Donnerstag, 1. Februar. Nachdem die Filiale im Finkenweg zum Jahresende geschlossen hatte, werden ab Donnerstag Post- und Postbankdienstleistungen in "Christ’s Beauty Box" in der Marktstraße 4 angeboten. In Christine Walthers Laden steht den Kunden auch wieder eine Postfachanlage zur Verfügung.