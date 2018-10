Neubulach Neue Gesichter beim Gemeinschaftsverband

Nachfolgerin von Nicole Beutler

Simone Widmann (24) übernimmt als Nachfolgerin von Nicole Beutler die Stelle als Jugendreferentin. Sie hat die Interkulturelle Theologische Akademie (ITA) in Bad Liebenzell absolviert und ist im Bezirk keine Unbekannte, war sie doch während ihrer Zeit an der ITA. Sie war im Rahmen des Gemeindepraktikums bereits im LGV Neubulach eingesetzt. Widmann wünscht sich für ihre Aufgabe, dass sie Jugendlichen helfen kann, im Glauben zu wachsen und herausgefordert zu werden.

Raphael Schmauder (25) tritt eine neu geschaffene Stelle als Gemeinschaftspastor mit dem Schwerpunkt "junge Generation" an. Nach einer Schreinerlehre hat er an der Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL) den Bachelor in Evangelischer Theologie gemacht und freut sich zusammen mit seiner Frau Miriam (23), die noch ein Jahr an der IHL Theologie und Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext studiert, auf die neue Aufgabe.