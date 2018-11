Neubulach Monty Roberts zeigt Können im Sportzentrum

Monty Roberts gilt als Mann, der mit Pferden spricht. Vor Jahrzehnten hat er seine friedliche, gewaltfreie Arbeit mit Pferden begonnen und reist seitdem als Botschafter des respektvollen Umgangs, der sich auf Vertrauen und Freiwilligkeit gründet, statt auf Strafe, rund um den Globus, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

In den vergangenen zwei Jahren vergrößerte Roberts seine Fangemeinde in Ländern, wie Slowenien und Ungarn und in Südamerika. Aber nicht nur seine Anhängerschaft hat sich erweitert, sondern auch sein Wirken. Monty Roberts arbeitet mittlerweile nicht ausschließlich mit Pferden, sondern zunehmend auch mit traumatisierten Menschen.

Bereits vor einem Jahr war Monty Roberts zu Gast in Neubulach - wir waren mit der Kamera dabei: