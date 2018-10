Neubulach Mit Leib und Seele für Hilfsbedürftige

Teinachtal/Neubulach. Für die Gemeinden Bad Teinach-Zavelstein, Neubulach und Neuweiler zeichnet die Diakoniestation Teinachtal seit nunmehr 40 Jahren verantwortlich. Im Zeichen dieses runden Geburtstags stand der Gottesdienst in der Stadtkirche Neubulach am Sonntagvormittag. "Nicht auszudenken, was wir ohne sie wären", hob Kirchengemeinderätin Monika Stoll zur Begrüßung hervor. Applaus begleitete den Dank an die Mitarbeiter der Station, die mit viel Engagement ihren Dienst an Hilfsbedürftigen verrichten.

Wichtige Werte

"Sie standen schon vielen pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zur Seite, und ihre Werte sind wichtig für unsere Gesellschaft", untermauerte Pfarrer Hans-Georg Schmid. Er erinnerte an die biblische Zahl 40 und zog angesichts der Schwierigkeit, Mitarbeiter für diesen "erfüllenden Beruf" gewinnen zu können, eine Parallele zur 40-jährigen Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. Umso mehr verdiene der Einsatz der Mitarbeiter "trotz der Strapazen" große Anerkennung.