Neubulach Läufer tanken in freier Natur auf

"Kirche hat sich gewandelt und geht heute mit Lebendigkeit die unterschiedlichen Themen an", stellte am Rande des Starts der Nordic Walking-Gruppe der Zeltkirchen-Kernteamleiter Robert Rentsch­ler fest. Noch am Vorabend waren 820 Gäste dabei, als die Band "Könige & Priester" ihr Konzert "Heldenreise" im Zelt gab. Begeistert wurde zu den Songs im Genre des Deutschpop und -rock getanzt sowie den Inhalten mit Blick auf die kleinen und großen Wunder des Lebens gefolgt.