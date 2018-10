Neubulach Kunstwerke lenken Blick auf Polizisten

"Im Dienst müssen sie funktionieren, doch der Respekt hat nachgelassen und das betrifft auch andere Organisationen in Uniform", sagte Bernd Köstlin. Der Trompeter in Reihen des baden-württembergischen Landespolizeiorchesters hatte die Idee der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Polizeiarbeit (wir berichteten).

Diese hat zahlreiche Facetten, wie die Vernissage im Café Altes Rathaus Neubulach zeigte. Da geht es um eine Begegnung zwischen Punk und Polizist, die nach Respekt ruft. Oder die beklemmende Situation, wenn Polizisten bei einer Demonstration für einen geordneten Ablauf sorgen sollen. Oder aber um den Moment, wenn die Beamten traurige Nachrichten überbringen müssen. Die Kunstwerke sind in den kommenden vier Wochen im Alten Rathaus zu sehen.

"Über die künstlerische Ebene wird verstärkt, was für uns Thema ist, da wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen", stellte Dieter Barth, Vorsitzender der International Police Association Landesgruppe Baden-Württemberg fest. Er habe das Bild zusammenbrechender Kollegen vor Augen, erzählte er von der Betreuung der Polizisten, die beim Amoklauf in Winnenden dabei waren. "Wir wollen die Kollegen motivieren, ihre Gefühle zu verarbeiten, um einen besseren Umgang damit zu erreichen", fasste Barth verschiedene Möglichkeiten zusammen, die auch Poesie oder Kunst beinhalten. Die Gesetzeshüter seien nicht vor Sucht gefeit und es gelte, ihnen aus diesem Teufelskreis herauszuhelfen.