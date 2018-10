Neubulach Klassenfahrt auf den Mond

Neubulach. Das Besondere daran war allerdings, dass sie dazu ihre Klassenzimmer nicht verlassen mussten. Möglich wurde dies durch den Besuch einer Google-Trainerin. Mit im Gepäck waren Smartphones, Virtual-Reality-Brillen und viel Know-How rund um die App "Google Expeditions".

Spezialbrillen für 360-Grad-Rundumsicht

Diese App stellt verschiedenste Lehrgänge in einer virtuellen Realität (VR) oder in 3D zur Verfügung. Benötigt werden dazu spezielle VR-Brillen, so genannte Cardboards, sowie passende Smartphones und schon kann man eine 360-Grad-Rundumsicht genießen. Das VR-Projekt hatte Google im Februar 2017 auf der Bildungsmesse Didacta vorgestellt. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Stiftung Lesen entwickelt, die für die Konzeption der methodisch-didaktischen Begleitmaterialien verantwortlich war.