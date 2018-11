Neubulach Kinder freuen sich über viele Erfolgserlebnisse

Zu diesem Thema passend war die Bewerbung von Elfi Reinhard erfolgreich und sie wurde als Preisträgerin ausgewählt. Seit 26 Jahren erteilt sie nun behindertengerechtes Voltigieren für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Dies findet in einer Kooperation des Vereins Voltigier- und Pferdesportfreunde Neubulach mit der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Sommenhardt statt. Die Schüler von sechs bis 18 Jahren kommen drei bis vier Mal pro Woche in die Reithalle und erhalten ein individuelles Angebot rund um das Pferd, je nach Können und Tagesform. Dabei sind nicht nur die Übungen auf dem Pferd von Bedeutung, sondern auch der Umgang mit dem Tier und die persönliche Entwicklung des Kindes.

Mehr Selbstvertrauen

Außer Koordination, Gleichgewicht und Körperbewusstsein werden Konzentration, Selbstvertrauen sowie Entspannung gefördert und geschult. Zudem lernen die Kinder Verantwortung und Rücksichtnahme gegenüber dem Pferd. Dies wird in spielerischer Art und Weise erarbeitet und macht den Kindern sehr viel Spaß, da sie schnell Erfolgserlebnisse haben und Fortschritte sichtbar werden.