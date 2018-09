Neubulach Kangal-Angriff: Jetzt spricht die Halterin

Einer weiteren Aussage von Balous Halterin widerspricht Aylas Besitzerin entschieden: Der Kangal habe den Mischling in den Hals gebissen und nach unten gedrückt, aber "nicht herumgeschleudert", betont sie. Auch dass Ayla nicht von Balou abgelassen habe, als sich dieser unterwarf, habe sie "nicht so gesehen". Aber sie gibt zu, nicht aufgepasst zu haben. "Das war meine Schuld, das leugne ich nicht", wiederholt sie.

"Ich stand mit dem Rücken zum Wald und habe Ayla und Jackson beim Spielen zugeguckt", sagt sie über die Sekunden vor der Attacke. In solchen Situationen habe sie die Umgebung normalerweise immer per "Rundumblick" im Auge. Aber als Balou mit seinem Frauchen aus dem Wald kam, habe sie das nicht gleich gesehen.

Dann sei Ayla plötzlich losgerannt, Jackson hinterher –­beide waren ebenso wie Balou nicht angeleint. "Ich hatte noch Stahlkappen-Schuhe von der Nachtschicht an und konnte nicht schneller dazu kommen, aber ich bin natürlich sofort losgerannt", erklärt sie. Als sie am Ort des Geschehens angekommen sei, habe sich Ayla sofort seinem Frauchen unterworfen. "Sie war erschrocken über ihr eigenes Verhalten", sagt die Halterin über ihren Kangal.

Künftig nur noch an der Leine und mit Maulkorb unterwegs

Nach der Anzeige habe die Stadt Neubulach laut der Kangal-Besitzerin Auflagen gegen sie ausgesprochen: Ayla müsse ab sofort außerhalb des eigenen Grundstücks an die Leine und einen Maulkorb tragen. "Ich werde dafür sorgen, dass so was nicht mehr passiert, ich will keinen Ärger", unterstreicht ihr Frauchen. Sie will "definitiv" künftig auch einen anderen Weg laufen, um Balou möglichst gar nicht mehr zu begegnen. Und sie verspricht, "noch mehr aufzupassen".

Am Ende des Gesprächs betont sie noch mal, dass sie dieses nicht als Gegendarstellung oder ähnliches begreife, aber nach den Reaktionen auf den Artikel im Schwarzwälder Boten wolle sie einiges "richtigstellen". "Ich will keinen Aufriss starten", erklärt sie, "aber meine Hunde sind keine Monster".