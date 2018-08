Neubulach Kaffee, Zwiebel, Silikon: Das kann gegen Wespen helfen

Klatt vom Nabu rät dazu, Speisen und Getränke abzudecken. Einen weiteren Tipp für Grillabende oder Picknicks hat Raspe: Man könne einen Teller mit Kaffeepulver auf den Essenstisch stellen und das Pulver mit dem Feuerzeug entzünden. Die Glut glimme immer weiter, der entstehende Geruch halte Wespen fern.

Wie wird man Wespen, die schon da sind, wieder los?

"Hektisches Schlagen nach den Tieren ist der sicherste Weg, ihre Verteidigung zu aktivieren", sagt Klatt. Da der Stachel vor allem als "Wehrstachel" eingesetzt werde, provoziere Schlagen das Abwehrverhalten. Am besten sei es, die Tiere gewähren zu lassen und sie allenfalls vorsichtig mit einer Zeitung oder etwas ähnlichem wegzuschieben.

Auch der Kammerjäger rät generell davon ab, nach Wespen zu schlagen. Allerdings würde er selbst ein "vorsichtiges Wegschieben" gerade bei der Gemeinen und der Deutschen Wespe nicht empfehlen. Denn diese beiden Arten seien "eher aggressiv".

Wie ist mit einer einzelnen Wespe in der Wohnung umzugehen?

Hier gilt laut Raspe zunächst das Gleiche wie unter freiem Himmel: Ruhe bewahren. Wenn man die Fenster im betreffenden Raum öffne und die Türen zu anderen Zimmern schließe, fänden die Tiere meist von allein nach draußen. Da Wespen immer zum Licht fliegen, sollte man nachts zudem alle Lampen im Raum ausschalten.

Und wenn man doch gestochen wird?

Bei Allergikern – wenn beispielsweise starke Schwellungen auftreten – muss sofort der Notarzt gerufen werden. Die meisten Stiche aber verursachen nur Schmerzen: Dann sollte "die Stichstelle nicht sofort gekühlt werden, sondern zuerst die Eiweißbausteine, aus denen das Gift besteht, lokal zerstört werden", sagt Klatt. Dies funktioniere am besten mit einem batteriebetriebenen Stichheiler, der die Stelle lokal erhitzt. Auch das Auflegen einer aufgeschnittenen Zwiebel kann helfen: Die Säuren der Zwiebel zerstören die Eiweiße des Gifts. Erst danach wird empfohlen, die Stichstelle zu kühlen. Grundsätzlich gilt: im Zweifel immer einen Arzt hinzuziehen.

Raspe warnt davor, dass jeder – auch nach etlichen unproblematischen Stichen – plötzlich allergisch reagieren könne. Nur einmal, vor rund sechs Jahren, habe er einen "anaphylaktischen Schock" erlitten: Schwindel, Schweißausbrüche, Zittern seien typische Symptome. Er sei sofort ins Krankenhaus gekommen, wo er sich nach der Behandlung wieder erholt habe. Zu beachten ist laut Raspe auch, wenn die Stichstelle übermäßig anschwillt: Oft habe eine Wespe zuvor an einem Tierkadaver gefressen, dann könne ein Stich zur Entzündung führen. In diesem Fall sollte man die Stelle desinfizieren und einen Arzt aufsuchen, sagt er.

Was ist zu tun, wenn man ein Nest am eigenen Wohngebäude entdeckt?

Hier sind sich unsere Experten nicht vollkommen einig. Klatt vom NABU sagt: "Grundsätzlich sollten Nester an Ort und Stelle bleiben. Man darf nicht vergessen, dass die Tiere als jagende und auch Aas vertilgende Insekten eine wichtige Rolle im Naturhaushalt spielen." Klatt meint zudem, dass es im Hochsommer für die Entfernung von Nestern vielfach zu spät sei. Denn die Populationen hätten dann ihre maximale Größe erreicht, und die Nester seien häufig zu groß, um sie einfach zu entfernen. "Wirklich problematisch" seien Wespennester – nur die Bauten von zwei Arten –­ an Orten, an denen häufig Kinder seien, und an solchen "mit hoher Kontaktwahrscheinlichkeit" für Allergiker.

Der Schädlingsbekämpfer Raspe betont zwar ebenfalls die Bedeutung von Wespen als "Gesundheitspolizei" für das Ökosystem und erklärt, dass er freilich keine Nester in der Natur bekämpft. Sobald ein Bau aber an einem Aufenthaltsort für Menschen oder gar Kinder entstehe, sei er für die "nachhaltige Bekämpfung" – und zwar durch einen Profi. Raspe rät strikt vom Versuch ab, ein Nest selbst zu entfernen. "Vor allem bei der Gemeinen und der Deutschen Wespe besteht da Lebensgefahr", warnt er. Er selbst entferne auch im Oktober noch Nester, wie Raspe erklärt..

Was muss man außerdem über Wespennester wissen?

Sie entstehen meist an witterungsgeschützten Orten. Bei Gebäuden sind dies vor allem warme, trockene und verbaute Bereiche wie Dachböden, Rollladenkästen oder andere Nischen. Wespennester bestehen immer nur ein Jahr lang. Im Herbst stirbt das Volk komplett ab, nur die begatteten Königinnen suchen sich einen anderen Platz zur Überwinterung, erklärt Klatt. Er empfiehlt "zur Vermeidung von Konflikten" im Frühling darauf zu achten, ob eine Wespe (eine junge Königin) versucht, ein Nest an einer "kritischen Stelle" zu gründen. In dieser Phase kann man laut Klatt versuchen, durch Abkleben des Einfluglochs (während die Wespe draußen ist), den weiteren Nestbau zu verhindern.

Raspe erklärt, dass die neuen Bauten im Frühjahr oft direkt neben alten Nestern entstehen. Ein Abdichten von möglichen Orten für Wespennester empfiehlt er nur, wenn es keine Anzeichen für einen begonnenen Bau gibt. Dafür sei Silikon das beste Material. Gefährlich sei es, Lücken abzudichten, in denen bereits ein aktives Nest existiere.