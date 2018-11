Neubulach Jugendhaus ist vorerst geschlossen

"Wir hoffen, dass uns nun ein nahezu nahtloser Übergang gelingt und wir das Jugendhaus so schnell wie möglich wieder öffnen können", sagt Mäder. In den Wintermonaten sei der Zulauf im Jugendhaus nicht ganz so hoch. Trotzdem wolle man die Vakanz so kurz wie möglich halten.

Und es sieht so aus, als könne dies tatsächlich gelingen. Einige vielversprechende Bewerbungen seien fristgerecht eingegangen, sagt Mäder. Kommende Woche finden die ersten Gespräche mit potentiellen Kandidaten statt. Mehr könne sie zum Stand des Verfahrens derzeit aber noch nicht sagen.

Auch einen konkreten Termin, wann das Jugendhaus wieder eröffnet werden könne, konnte die Hauptamtsleiterin nicht versprechen. "Das hängt immer von der Verfügbarkeit der Kandidaten, deren Kündigungsfristen und Dienstbeginn ab", weiß Mäder.

Ferienbetreuung gehört zur Aufgabe

Unabhängig von den Kandidaten soll sich am Angebot des Jugendhauses schwerpunktmäßig nicht viel ändern. "Die offene Jugendarbeit steht weiter im Mittelpunkt der Tätigkeit", sagt Mäder. An drei Nachmittagen in der Woche soll der Jugendtreff für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren weiter geöffnet sein. Dabei solle der neue Leiter Ansprechpartner und Vertrauensperson für die jungen Besucher der Einrichtung sein. Zudem soll – wie bislang auch – eine Ferienbetreuung in den Schulferien zum Aufgabenspektrum der Jugendhausleitung gehören.