Neubulach Initiative gegen Elterntaxis auf den Weg gebracht

Das Elterntaxi, das vor dem Kindi vorfährt, sorgt oftmals für großes Verkehrsaufkommen in unmittelbarer Nähe der Einrichtung. Daher wurden an die Kinder Rettungswesten in neongelber Farbe mit Leuchtstreifen und an die Eltern Informationsbroschüren ausgegeben. Eltern können sich über die sicherste Fußwegroute informieren und ihrem Kind das Verhalten im Straßenverkehr trainieren. Im Gegensatz zur Fahrt mit dem eigenen Auto ist ein morgendlicher Spaziergang für alle Beteiligten oft entspannter. Auf den Trikots steht "Sicherheit durch Sichtbarkeit".

Nach einer Informationsbroschüre der deutschen Verkehrswacht ist es erst Kindern im Alter von acht Jahren möglich, mehrere Dinge gleichzeitig wahrzunehmen und Gefahrensituationen allmählich richtig einzuschätzen.