Neubulach "In positiver Atmosphäre und Gemeinschaft"

Die neuen Schüler erwarte im Sinne eines der Leitsätze der GMS "ein Leben und Lernen in positiver Atmosphäre und Gemeinschaft", die von Toleranz und Individualität geprägt sei. Die sechsten Klassen zeigten bei der Einschulungsfeier, wie sehr auch sie diese Einstellung verinnerlicht haben: Für ihre neuen Mitschüler sangen sie das Lied "So wie du bist", das sie speziell für diesen Anlass umgedichtet hatten und in welchem sie betonten, wie wichtig es sei, sich selbst treu zu bleiben, sich mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und sich zu schätzen.

In einem englischen Rap stellten die Sechstklässler auf charmante Weise dem Neuzuwachs vor und erklärten in einem weiteren Video, wie zufrieden sie mit den Arbeitsbedingungen an der GMS seien.

Auch Ulrike von Altrock vom Förderverein begrüßte die neuen fünften Klassen und schenkte ihnen neue Trinkflaschen. Nach den ersten Klassenfotos mit den neuen Klassenlehrerinnen durften die Neuzugänge mithilfe liebevoll gestalteter Puzzleteile ihre Paten der sechsten Klassen ausfindig machen und mit ihnen das Schulhaus erkunden. Derweil konnten die neuen "Fünfer-Eltern" bei Kaffee und Kuchen miteinander und mit den Sechsereltern ins Gespräch kommen.