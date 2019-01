Neubulach In Liebelsberg wird im Kindergarten gewählt

Neubulach. Der Gemeinderat in Neubulach startete in seiner ersten Sitzung des Jahres den Countdown zu den Kommunal- und Kreistagswahlen. Wahltag ist, bekanntlich zeitgleich mit der Europawahl, am 26. Mai. Da Bürgermeisterin Petra Schupp für den Kreistag kandidiert, steht sie für den Wahlausschuss nicht zur Verfügung.