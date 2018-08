Neubulach Historisches Pferd hängt wieder

"Viel zu lange hat dieses Schmuckstück im Städtle gefehlt", stellte der Neubulacher Thomas Reutter fest – und hat mit seiner Initiative das 80-jährige Schild aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Wind und Wetter hatten dem "Rössle" zugesetzt, sodass es aufwendig saniert werden musste.

Reutter nutzte seine Kontakte und konnte schnell die richtigen Mitstreiter begeistern, heißt es in der Mitteilung des "Rössle"-Teams weiter. Den von Rost zerfressenen Adler, der das Wirtshausschild in seinem Schnabel hält, wurde in unzähligen Stunden neu modelliert und wetterfest mit Glasfaser beschichtet. Es sei sogar noch ein zweiter Adler gegossen worden.

Ein Malermeister hatte die vielen rostigen Stellen bearbeitet und das Schild anschließend mit Blattgold veredelt. Zudem kümmerte sich ein Schlossermeister und Tüftler um die kniffligen Aufgaben rund um Stahl und Eisen.