Neubulach "Hauptsache, die Tiere haben Spaß"

Nach der Demonstration mit der buckelnden Stute wurde es emotional. Roberts arbeitet mittlerweile nicht ausschließlich mit Pferden, sondern zunehmend auch mit traumatisierten Menschen. Er lernte bei seinen Seminaren einen schwer traumatisierten Soldaten kennen, der in Afghanistan schlimme Erfahrungen machen musste. Dieser machte im Round-Pen, angeleitet durch Instruktorin Denise, ein "Join up" mit einem 23-jährigen Voltigier-Pferd. Zu sehen, wie Mensch und Tier voller Vertrauen und Zuneigung miteinander umgingen, ließ niemand in der Halle kalt und war Gesprächsthema in der Pause.

"Diese erste Hälfte war die beste, die ich jemals hatte", meldete sich Roberts vergnügt zurück. Viele Pferde reagieren mit Panik auf raschelnde Plastiktüten oder -planen. Nur eine halbe Stunde brauchte der Pferdeflüsterer, bis die Stute "Verliebte" entspannt auf der Plane stand und Jo, eine weitere von Roberts ausgebildete Instruktorin, sich in den Sattel setzen konnte.

Weit verbreitet scheint die Abneigung von Pferden gegen Transport-Hänger zu sein. Manche Besitzer sprechen von 20 bis 30 Minuten, die das Verladen dauert, andere von mehreren Stunden. Zwei solcher Transport-Verweigerer verwandelte Roberts innerhalb kurzer Zeit in Transport-Genießer: Sie folgten zunächst ihm und dann auch ihren Besitzerinnen mehrfach freiwillig in den Hänger hinein und vorne wieder hinaus.

Monty ist davon überzeugt, dass jedes Pferd durch einen gewaltfreien und liebevollen Umgang zum Freund des Menschen werden kann. "Hauptsache, die Pferde haben Spaß!", war sein Credo zu Beginn der Show.