Neubulach Fröhlicher Liederabend macht Laune

Der Song "Singen macht Spaß" des Gemischten Chores aus Oberhaugstett unterstrich dabei die Motivation aller Akteure.

Unter Leitung von Claudia Wölz bekräftigte er mit einer weiteren Melodie, dass Singen auch gesund sein kann. Wölz war neben Jacek Kacprzak, der bei der Sängerabteilung Schwarzwaldverein Bad Teinach-Zavelstein den Ton angibt, die einzige Fremddirigentin an diesem Abend.

Schnell fiel den Gästen nämlich auf, dass Stefan Blaich die übrigen Chöre und neben dem Gastgeber auch den Männergesangverein Neubulach, den Gesangverein Ostelsheim und die Germania Schömberg durch den Liederabend führte.

Eine Komponente, die vielleicht verhinderte, dass etwaige Lieder doppelt vorgetragen wurden.

Allen Chören anheim stand der Spaß, der sich nicht zuletzt in der Auswahl ihres Repertoires bemerkbar machte. Ob "Der Frosch im Hals", "Zuckerpuppe" oder "Der Kaktus" – der Funke sprang schnell auf das Publikum in der Neubulacher Halle über. Da fehlte weder auf den Tischen, noch im Melodien-Reigen, die Hommage an den Wein oder die "Liebelsberger Nächte".

Mit dem großen Männerchor aus allen beteiligten Vereinen huldigten die Sänger schließlich ihrem eigenen Metier mit dem Stück "D`r Gsangverein".

"Als Freunde kamen wir" ist der gemeinsame musikalische Höhepunkt

"Als Freunde kamen wir" stimmten am Ende alle Chöre an. Das Lied hob auch den Geist des wiederaufgelebten Liederabends in Neubulach eindrucksvoll hervor.