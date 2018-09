Neubulach Femy lauscht jedem einzelnen Wort

Immer sicherer

Gänzlich ungestört konnten die Kinder ihre Texte laut vorlesen. Wer mochte, durfte nebenher die Hündin streicheln, die es sich neben dem jeweiligen Schüler ganz gemütlich machte, mal auf dem Teppichboden oder auch auf einer Decke, die die Hundehalterin mitgebracht hatte. Auch die Jungen und Mädchen konnten ihren Leseplatz auf einem Sitzsack oder der Decke des Hundes wählen. Entspannt tauchten die Dritt- und Viertklässler schnell in die ausgewählten Textpassagen ein. Nach ihrer jeweiligen Lesezeit belohnten sie den Hund mit einem Leckerli.

Mit dem neuen Angebot werden die Schüler zunehmend lesesicher, und sie sollen die Scheu vor dem Vorlesen in der Klasse verlieren. "Nachdem wir zunächst mit den Dritt- und Viertklässlern starten, sollen im nächsten Schulhalbjahr die Erst- und Zweitklässler in den Genuss des zuhörenden Hundes kommen", so Schulte.