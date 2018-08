Neubulach Ende der Sperrung ist in Sicht

Neubulach. Schon seit Januar ist sie gesperrt, jetzt tut sich wieder was auf der Kreisstraße 4304: Am Montag, 3. September, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Straße zwischen dem Spielplatz Altbulach und der Einmündung auf die Neubulacher Steige. Wie das Landratsamt Calw auf Nachfrage mitteilte, dauern die Arbeiten "voraussichtlich sechs Wochen". Mindestens so lang bleibt die Straße also noch gesperrt.